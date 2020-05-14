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Будем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Москва, Симферопольский бульвар, д.15 корп.1

Лучшие предложения на 28 мая 2020

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Рады предложить вам:
— флористические композиции из высококачественных современных экологичных материалов и элементов декора
— композиции и букеты по индивидуальному заказу
— декор офиса, квартиры, загородного дома, праздничный декор и оформление мероприятий
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